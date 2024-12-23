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Игнатьев Иван Ильич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Игнатьев Иван Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
100
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 236
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 100
01 | Игнатьев Илья Димитриевич: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Игнатьева Федора Михайловна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Игнатьев Иван Ильич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Игнатьева Христина Ильинична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Игнатьев Иларион Никитич: 58 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
06 | Петелина Авдотья Филипповна: 66 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
07 | Граничина Степанида Платоновна: 30 лет | Крестьяне из государственных - работница
08 | Игнатьев Тимофей Ильич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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