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Бакшеева Анисья Семеновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Анисья Семеновна
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
98
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 232
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 98
01 | Бакшеев Петр Иванович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Анисья Семеновна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Анна Петровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеева Анна Петровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Бакшеева Марина Петровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бакшеева Марфа Ивановна: 76 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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