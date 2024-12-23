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Загваздина Клавдия Егоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Клавдия Егоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
97
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 230
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 97
01 | Загваздин Аврам Афанасьевич: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Анна Аврамовна: 41 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Загваздин Егор Аврамович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Марья Антиповна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Марья Егоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздина Парасковья Егоровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Загваздина Анна Егоровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Загваздин Александр Егорович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Загваздина Клавдия Егоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фатеев Афанасий Христофорович: 21 год | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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