Загваздин Аврам Афанасьевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздин Аврам Афанасьевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 97
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 230
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 97
01 | Загваздин Аврам Афанасьевич: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Анна Аврамовна: 41 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Загваздин Егор Аврамович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Марья Антиповна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Марья Егоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздина Парасковья Егоровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Загваздина Анна Егоровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Загваздин Александр Егорович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Загваздина Клавдия Егоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фатеев Афанасий Христофорович: 21 год | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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