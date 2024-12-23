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Грязнов Федор Константинович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнов Федор Константинович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
96
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 228
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 96
01 | Грязнов Константин Иванович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Анна Михайловна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Михаил Константинович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грязнов Александр Константинович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Грязнов Федор Константинович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Грязнова Анна Константиновна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Грязнова Татьяна Константиновна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Грязнова Евдокия Ивановна: 80 лет | Крестьяне из государственных - бабушка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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