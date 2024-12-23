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Грязнова Марья Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнова Марья Алексеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
71
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
95
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 225
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 95
01 | Грязнов Василий Ефимович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Парасковья Леонтьевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнова Павла Васильевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Грязнов Евгений Васильевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Грязнов Яков Васильевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Грязнова Марья Алексеевна: 71 год | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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