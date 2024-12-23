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Бакшеева Ефросинья Федоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Ефросинья Федоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
93
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 220
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 93
01 | Бакшеев Феофан Димитриевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Ефросинья Федоровна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Федот Степанович: 37 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
04 | Грязнова Федора Васильевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Грязнов Николай Федотович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Грязнова Маремьяна Федотовна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Грязнова Федора Федотовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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