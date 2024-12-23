Бакшеева Ефросинья Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бакшеева Ефросинья Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 93
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 220
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 93
01 | Бакшеев Феофан Димитриевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Ефросинья Федоровна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Федот Степанович: 37 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
04 | Грязнова Федора Васильевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Грязнов Николай Федотович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Грязнова Маремьяна Федотовна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Грязнова Федора Федотовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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