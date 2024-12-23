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Одинцова Настасья Герасимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Одинцова Настасья Герасимовна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1897
Родственная связь
дочь [7]
Номер семьи
92
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 216
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 92
01 | Куликов Федор Осипович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Лукерья Фадеева: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликова Авдотья Федоровна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Куликова Ирина Федоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Куликов Степан Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликов Иван Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Одинцова Парасковья Федоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Одинцова Настасья Герасимовна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [7]
09 | Кижнякова Соломонида Фадеевна: 53 года | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
10 | Одинцова Александра Самапсоновна: 21 год | Крестьяне из государственных - племянница [1]
11 | Баркова Вера Прохоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
12 | Загваздина Василиса Лаврентьевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
Комментарий наборщика
возраст: менее 1 месяца
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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