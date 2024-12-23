Куликова Ирина Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Куликова Ирина Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 92
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 216
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 92
01 | Куликов Федор Осипович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Лукерья Фадеева: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликова Авдотья Федоровна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Куликова Ирина Федоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Куликов Степан Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликов Иван Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Одинцова Парасковья Федоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Одинцова Настасья Герасимовна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [7]
09 | Кижнякова Соломонида Фадеевна: 53 года | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
10 | Одинцова Александра Самапсоновна: 21 год | Крестьяне из государственных - племянница [1]
11 | Баркова Вера Прохоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
12 | Загваздина Василиса Лаврентьевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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