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Петелин Иван Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Иван Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
91
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 214
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 91
01 | Петелин Иван Ефимович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Минодора Леонтьевна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Наумов Егор Гаврилович: 38 лет | Крестьяне из государственных - работник
04 | Гришков Константин Михайлович: 29 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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