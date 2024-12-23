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Петелина Парасковья Артемиевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Парасковья Артемиевна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 210
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 89
01 | Петелин Артемий Анофриевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Меланья Димитриевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Парасковья Артемиевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелин Димитрий Артемиевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Петелина Настасья Артемиевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Петелин Александр Артемиевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Одинцова Ефимия Димитриевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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