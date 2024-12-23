Загваздина Екатерина Гордеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздина Екатерина Гордеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 88
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 206
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 88
01 | Загваздин Гордей Павлович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Агафья Михайловна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анна Гордеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Матрона Гордеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздина Марфа Гордеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздин Гаврил Гордеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздин Яков Гордеевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Загваздин Михаил Гордеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Загваздин Василий Гордеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Загваздина Екатерина Гордеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Загваздин Андрей Павлович: 58 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
12 | Загваздина Надежда Гуриевна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фатеев Иван Гуриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сват [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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