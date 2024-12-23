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Загваздина Екатерина Гордеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Екатерина Гордеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 206
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 88
01 | Загваздин Гордей Павлович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Агафья Михайловна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анна Гордеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Матрона Гордеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздина Марфа Гордеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздин Гаврил Гордеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздин Яков Гордеевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Загваздин Михаил Гордеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Загваздин Василий Гордеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Загваздина Екатерина Гордеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Загваздин Андрей Павлович: 58 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
12 | Загваздина Надежда Гуриевна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фатеев Иван Гуриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сват [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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