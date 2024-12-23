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Загваздин Михаил Гордеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Михаил Гордеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 206
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 88
01 | Загваздин Гордей Павлович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Агафья Михайловна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анна Гордеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Матрона Гордеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздина Марфа Гордеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздин Гаврил Гордеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздин Яков Гордеевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Загваздин Михаил Гордеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Загваздин Василий Гордеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Загваздина Екатерина Гордеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Загваздин Андрей Павлович: 58 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
12 | Загваздина Надежда Гуриевна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фатеев Иван Гуриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сват [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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