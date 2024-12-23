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Плясовских Козьма Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Козьма Алексеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
63
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
86
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 201
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 86
01 | Плясовских Козьма Алексеевич: 63 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Ивановна: 63 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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