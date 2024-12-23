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Михеева Елена Семеновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Михеева Елена Семеновна
Пол
муж
Возраст (лет)
71
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
85
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 196
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 85
01 | Михеев Захар Димитриевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Михеева Александра Александровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Михеева Екатерина Захаровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Михеева Матрона Захаровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Михеева Фекла Захаровна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Михеева Анна Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Михеев Димитрий Степанович: 70 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Михеева Елена Семеновна: 71 год | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Михеева Татьяна Димитриевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - дочь [7]
10 | Михеев Василий Димитриевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
11 | Михеева Федосья Ефимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [10]
12 | Михеев Николай Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [10]
13 | Бакшеева Татьяна Ананьевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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