Михеева Екатерина Захаровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Михеева Екатерина Захаровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1885
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 196
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 85
01 | Михеев Захар Димитриевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Михеева Александра Александровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Михеева Екатерина Захаровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Михеева Матрона Захаровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Михеева Фекла Захаровна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Михеева Анна Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Михеев Димитрий Степанович: 70 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Михеева Елена Семеновна: 71 год | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Михеева Татьяна Димитриевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - дочь [7]
10 | Михеев Василий Димитриевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
11 | Михеева Федосья Ефимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [10]
12 | Михеев Николай Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [10]
13 | Бакшеева Татьяна Ананьевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.