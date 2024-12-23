Бакшеев Федей Яковлевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бакшеев Федей Яковлевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1868
- Родственная связь
- работница
- Номер семьи
- 83
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 192
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 83
01 | Грязнов Александр Еграфович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Хиония Ксенофонтовна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Иван Александрович: 33 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грязнова Федора Кузьминична: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Грязнов Роман Александрович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Грязнова Дарья Петровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Грязнов Григорий Романович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Грязнов Иван Александрович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Грязнов Михаил Александрович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Грязнов Матвей Александрович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Грязнова Наталья Александровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Бакшеев Федей Яковлевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - работница
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.