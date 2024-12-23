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Грязнов Григорий Романович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнов Григорий Романович
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
83
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 190
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 83
01 | Грязнов Александр Еграфович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Хиония Ксенофонтовна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Иван Александрович: 33 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грязнова Федора Кузьминична: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Грязнов Роман Александрович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Грязнова Дарья Петровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Грязнов Григорий Романович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Грязнов Иван Александрович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Грязнов Михаил Александрович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Грязнов Матвей Александрович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Грязнова Наталья Александровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Бакшеев Федей Яковлевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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