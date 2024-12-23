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Загваздин Яков Савельевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Яков Савельевич
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1872
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 188
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 82
01 | Загваздин Савелий Алексеевич: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Дарья Афанасьевна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Яков Савельевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Степанида Прохоровна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Александра Яковлевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздин Роман Яковлевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Загваздина Марья Яковлевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Бакшеева Матрона Ивановна: 25 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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