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Грязнов Неофид Евстафиевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнов Неофид Евстафиевич
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
81
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 186
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 81
01 | Грязнов Иван Евстафьевич: 24 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Неонила Владимировна: 47 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Грязнова Ульяна Евстафиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Грязнов Неофид Евстафиевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Слепцов Владимир Ермолаевич: 80 лет | Крестьяне из государственных - отец [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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