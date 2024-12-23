Грязнова Ульяна Евстафиевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Грязнова Ульяна Евстафиевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1876
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 81
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 186
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 81
01 | Грязнов Иван Евстафьевич: 24 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Неонила Владимировна: 47 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Грязнова Ульяна Евстафиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Грязнов Неофид Евстафиевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Слепцов Владимир Ермолаевич: 80 лет | Крестьяне из государственных - отец [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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