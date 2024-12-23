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Грязнов Иван Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнов Иван Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
79
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 180
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 79
01 | Грязнов Андрей Герасимович: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Марья Ильинична: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнова Парасковья Андреевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Грязнова Авдотья Андреевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Грязнова Варвара Андреевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Грязнова Анна Андреевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Грязнов Иван Андреевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Грязнов Герасим Власович: 66 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Грязнов Федор Герасимович: 39 лет | Крестьяне из государственных - сын [8]
10 | Грязнова Настасья Филипповна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Фомина Анна Филипповна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [10]
12 | Киреева Харитина Герасимовна: 42 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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