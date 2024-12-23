Грязнова Парасковья Андреевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Грязнова Парасковья Андреевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1877
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 79
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 180
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 79
01 | Грязнов Андрей Герасимович: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Марья Ильинична: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнова Парасковья Андреевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Грязнова Авдотья Андреевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Грязнова Варвара Андреевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Грязнова Анна Андреевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Грязнов Иван Андреевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Грязнов Герасим Власович: 66 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Грязнов Федор Герасимович: 39 лет | Крестьяне из государственных - сын [8]
10 | Грязнова Настасья Филипповна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Фомина Анна Филипповна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [10]
12 | Киреева Харитина Герасимовна: 42 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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