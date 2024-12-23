Вахрушев Роман Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушев Роман Тихонович

Вахрушев Роман Тихонович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Вахрушев Роман Тихонович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 178
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 78
01 | Вахрушева Василиса Спиридоновна: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Вахрушева Парасковья Георгиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Вахрушев Дементий Петрович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Вахрушева Анна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Вахрушев Роман Тихонович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Вахрушева Клеопатра Сергеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.