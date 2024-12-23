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Вахрушева Парасковья Георгиевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Вахрушева Парасковья Георгиевна
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 178
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 78
01 | Вахрушева Василиса Спиридоновна: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Вахрушева Парасковья Георгиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Вахрушев Дементий Петрович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Вахрушева Анна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Вахрушев Роман Тихонович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Вахрушева Клеопатра Сергеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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