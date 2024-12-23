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Фомина Евгения Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Евгения Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
77
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 176
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 77
01 | Петелин Яков Семенов: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Ольга Ивановна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Пелагия Яковлевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелина Марина Яковлевна: 23 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелин Михаил Яковлевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелин Александр Яковлевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Фомина Евгения Яковлевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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