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Быков Петр Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Быков Петр Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
работник
Номер семьи
74
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 170
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Плясовских Антон Филимонович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Наталья Несторовна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Ефим Антонович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Семен Антонович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Анфиза Антоновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Федосья Афанасьевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Рыбьяков Иларион Елисеевич: 44 года | Крестьяне из государственных - работник
08 | Быков Петр Яковлевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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