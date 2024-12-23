Рыбьяков Иларион Елисеевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьяков Иларион Елисеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- работник
- Номер семьи
- 74
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 170
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Плясовских Антон Филимонович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Наталья Несторовна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Ефим Антонович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Семен Антонович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Анфиза Антоновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Федосья Афанасьевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Рыбьяков Иларион Елисеевич: 44 года | Крестьяне из государственных - работник
08 | Быков Петр Яковлевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - работник
- Комментарий наборщика
- Скорее всего Экстезерское общество
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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