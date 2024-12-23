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Плясовских Анфиза Антоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Анфиза Антоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
74
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 170
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Плясовских Антон Филимонович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Наталья Несторовна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Ефим Антонович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Семен Антонович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Анфиза Антоновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Федосья Афанасьевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Рыбьяков Иларион Елисеевич: 44 года | Крестьяне из государственных - работник
08 | Быков Петр Яковлевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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