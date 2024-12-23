Плясовских Павел Яковлевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Павел Яковлевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1880
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 73
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 168
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 73
01 | Плясовских Яков Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Ивановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Николай Яковлевич: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василиса Евстафиевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Лукерья Николаевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Марья Николаевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Плясовских Михаил Николаевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Плясовских Тимофей Яковлевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Михаил Яковлевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Матрона Федоровна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Плясовских Анна Михайловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [9]
12 | Плясовских Григорий Яковлевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
13 | Плясовских Никандр Яковлевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Плясовских Павел Яковлевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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