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Плясовских Николай Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Николай Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
73
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 166
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 73
01 | Плясовских Яков Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Ивановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Николай Яковлевич: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василиса Евстафиевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Лукерья Николаевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Марья Николаевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Плясовских Михаил Николаевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Плясовских Тимофей Яковлевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Михаил Яковлевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Матрона Федоровна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Плясовских Анна Михайловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [9]
12 | Плясовских Григорий Яковлевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
13 | Плясовских Никандр Яковлевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Плясовских Павел Яковлевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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