Загваздин Федор Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагваздин Федор Онисимович

Загваздин Федор Онисимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Федор Онисимович
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
72
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 163
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 72
01 | Загваздин Федор Онисимович: 29 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Степанида Николаевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Иван Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Матрона Федоровна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.