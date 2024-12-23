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Алексеев Петр Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Алексеев Петр Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
70
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 158
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 70
01 | Алексеев Петр Семенович: 15 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Алексеева Елена Терентьевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Алексеева Анна Семеновна: 6 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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