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Плясовских Матрона Ефимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Матрона Ефимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 154
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 69
01 | Плясовских Ефим Иванович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Ефимья Яковлевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Варвара Ефимовна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Татьяна Ефимовна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Адриан Ефимович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Василиса Ефимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Фекла Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плясовских Василий Ефимович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Матрона Ефимовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Плясовских Лукия Ефимовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Плясовских Маремьяна Димитриевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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