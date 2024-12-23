Плясовских Ефимья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлясовских Ефимья Яковлевна

Плясовских Ефимья Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Ефимья Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1872
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 154
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 69
01 | Плясовских Ефим Иванович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Ефимья Яковлевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Варвара Ефимовна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Татьяна Ефимовна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Адриан Ефимович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Василиса Ефимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Фекла Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плясовских Василий Ефимович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Матрона Ефимовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Плясовских Лукия Ефимовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Плясовских Маремьяна Димитриевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.