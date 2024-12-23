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Петелина Пелагия Никитична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Пелагия Никитична
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
68
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 150
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 68
01 | Петелин Никита Спиридонович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Лукия Фирсовна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Илья Никитич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Анна Прохоровна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелина Анна Ильинична: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Петелина Пелагия Никитична: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелина Марья Никитична: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелина Аграфена Никитична: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Петелина Авдотья Никитична: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Петелина Вера Никитична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Петелин Спиридон Иванович: 75 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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