Петелина Анна Прохоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелина Анна Прохоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1874
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 68
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 150
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 68
01 | Петелин Никита Спиридонович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Лукия Фирсовна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Илья Никитич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Анна Прохоровна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелина Анна Ильинична: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Петелина Пелагия Никитична: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелина Марья Никитична: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелина Аграфена Никитична: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Петелина Авдотья Никитична: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Петелина Вера Никитична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Петелин Спиридон Иванович: 75 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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