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Загваздин Маркел Прокопьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Маркел Прокопьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
66
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 146
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 66
01 | Загваздин Корнило Прокопиевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марина Ефремовна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Маркел Прокопьевич: 42 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Загваздина Елизавета Ефимовна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Варвара Маркеловна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздина Мавра Маркеловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Загваздина Ирина Маркеловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Загваздина Авдотья Маркеловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Загваздин Яков Маркелович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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