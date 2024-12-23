Загваздин Маркел Прокопьевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздин Маркел Прокопьевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 66
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 146
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 66
01 | Загваздин Корнило Прокопиевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марина Ефремовна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Маркел Прокопьевич: 42 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Загваздина Елизавета Ефимовна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Варвара Маркеловна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздина Мавра Маркеловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Загваздина Ирина Маркеловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Загваздина Авдотья Маркеловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Загваздин Яков Маркелович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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