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Ионов Алексей Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ионов Алексей Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
постоялец
Номер семьи
65
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из временнообязанных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 144
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 65
01 | Петелин Марк Власович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Анисья Ивановна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ионов Алексей Павлович: 54 года | Крестьяне из временнообязанных - постоялец
04 | Огорелкова Афанасья Герасимовна: 70 лет | Крестьяне из государственных - гостья
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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