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Петелина Анисья Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Анисья Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
65
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 144
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 65
01 | Петелин Марк Власович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Анисья Ивановна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ионов Алексей Павлович: 54 года | Крестьяне из временнообязанных - постоялец
04 | Огорелкова Афанасья Герасимовна: 70 лет | Крестьяне из государственных - гостья
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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