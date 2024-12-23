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Максимов Осип Гаврилович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимов Осип Гаврилович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
63
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 140
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 63
01 | Максимов Гаврил Захарович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Анна Петровна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Максимов Киприан Гаврилович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Максимов Осип Гаврилович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Максимова Елизавета Гавриловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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