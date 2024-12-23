Максимова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Анна Петровна

Максимова Анна Петровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимова Анна Петровна
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
63
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 140
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 63
01 | Максимов Гаврил Захарович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Анна Петровна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Максимов Киприан Гаврилович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Максимов Осип Гаврилович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Максимова Елизавета Гавриловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.