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Грязнова Марья Федосеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнова Марья Федосеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
62
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 138
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 62
01 | Грязнов Федосей Стефанович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Лукерья Гавриловна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнова Настасья Федосеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Грязнов Сергей Федосеевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Грязнова Ульяна Демьяновна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Грязнов Иаков Сергеевич: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Грязнова Марфа Федосеевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Грязнова Марья Федосеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Грязнов Михаил Федосеевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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