Грязнова Ульяна Демьяновна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Грязнова Ульяна Демьяновна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1875
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 138
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 62
01 | Грязнов Федосей Стефанович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Лукерья Гавриловна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнова Настасья Федосеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Грязнов Сергей Федосеевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Грязнова Ульяна Демьяновна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Грязнов Иаков Сергеевич: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Грязнова Марфа Федосеевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Грязнова Марья Федосеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Грязнов Михаил Федосеевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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