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Плясовских Авдотья Гавриловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Авдотья Гавриловна
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
61
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 136
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 61
01 | Плясовских Терентий Иванович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Гавриловна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Осип Терентьевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Елена Терентьевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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