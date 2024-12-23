Шевчук Софрон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевчук Софрон Григорьевич

Шевчук Софрон Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шевчук Софрон Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
75
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
работник
Номер семьи
59
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 132
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 59
01 | Плясовских Прокопий Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Петровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Александра Прокопьевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Алексей Прокопьевич: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Огрызков Александр Киприанович: 11 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
06 | Шевчук Софрон Григорьевич: 75 лет | Крестьяне из помещичьих - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.