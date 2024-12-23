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Плясовских Александра Прокопьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Александра Прокопьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
59
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 132
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 59
01 | Плясовских Прокопий Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Петровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Александра Прокопьевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Алексей Прокопьевич: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Огрызков Александр Киприанович: 11 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
06 | Шевчук Софрон Григорьевич: 75 лет | Крестьяне из помещичьих - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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