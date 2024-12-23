Плясовских Иван Владимирович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Иван Владимирович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 58
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 130
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 58
01 | Плясовских Владимир Терентьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Степановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Димитрий Владимирович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василий Владимирович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Пелагия Владимировна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Евдокия Владимировна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Иван Владимирович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Терентий Петрович: 72 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Плясовских Ульяна Гордеевна: 73 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
10 | Фомин Николай Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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