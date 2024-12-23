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Плясовских Пелагия Владимировна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Пелагия Владимировна
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
58
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 130
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 58
01 | Плясовских Владимир Терентьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Степановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Димитрий Владимирович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василий Владимирович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Пелагия Владимировна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Евдокия Владимировна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Иван Владимирович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Терентий Петрович: 72 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Плясовских Ульяна Гордеевна: 73 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
10 | Фомин Николай Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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