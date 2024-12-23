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Плясовских Владимир Терентьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Владимир Терентьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
58
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 130
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 58
01 | Плясовских Владимир Терентьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Степановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Димитрий Владимирович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василий Владимирович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Пелагия Владимировна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Евдокия Владимировна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Иван Владимирович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Терентий Петрович: 72 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Плясовских Ульяна Гордеевна: 73 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
10 | Фомин Николай Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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